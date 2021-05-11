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Dünya İsrailin Şeyh Cerrahtaki projesi sömürgecilik
AMERİKA

İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik

ABD'li ve Filistinli iki aktivist, Washington Post gazetesinde yayımladıkları makalede, Şeyh Cerrah'taki Filistinli halkın zorla tahliyesini "İsrail'in sömürgeci projesinin utanmazlığı" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik
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Rutgers Üniversitesinden İnsan Hakları Savunucusu Noura Erakat ve Filistinli Yazar Meryem Barghouti, Washington Post gazetesi için "Şeyh Cerrah, İsrail'in sömürge projesinin şiddetli utanmazlığını gösterdi" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Genç Filistinli Yazar Muhammed el Kürd ve ailesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla tahliye edilmeye çalışılmasının hikayesine yer verilen makalede, "Silahlı İsrailli yerleşimler, İsrail polisinin koruması altında Filistinli ev sahiplerine terör saçarken, Şeyh Cerrah şu anda pratik olarak bir savaş bölgesi." görüşüne yer verildi.

Noura Erakat
Noura Erakat

"İsrailli yerleşimciler, etnik temizlik kampanyalarında inanılmaz derecede utanmazlar"

Makalede, İsrail'in, Filistinlileri bölgeden çıkarmaya çalıştığı vurgulanarak "Şeyh Cerrah, İsrail'in yayılmacı projesinin en son parlama noktası." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in daha önce de Filistin'in farklı bölgelerinde Filistin halkını çıkararak yerine İsrailli yerleşimcileri getirdiğine işaret edilen makalede, "ABD ve neredeyse tamamı sessiz kalan küresel toplum tarafından desteklenen İsrailli yerleşimciler, etnik temizlik kampanyalarında inanılmaz derecede utanmazlar." yorumu yapıldı.

Makalede, son dönemde İsrail'in eylemlerine tepki göstermek için sosyal medyada "#SaveSheikhJarrah (Şeyh Cerrah'ı Koruyun)" başlıklı bir etiket açıldığı ancak paylaşımların sosyal medya platformlarınca silindiği belirtilerek "Filistin protestosu konusunda sosyal medyadaki bariz sensör, Facebook'un aylardır antisiyonist ve antisemitik nefret söyleminin bir parçası olmak istemediği savunmasının son bölümü. Birçok İsrail yanlısı grup, Filistin tartışmasını kapatmak için içi boş antisemitik suçlamasını kullanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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