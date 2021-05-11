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Dünya İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit Editörün ismini verene ödül vereceğiz
ORTADOĞU

İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Son 24 saatteki saldırılarda 10'u çocuk 28 kişi şehit oldu. İşgalciler tarafından fonlanan "Stop Antisemitism" isimli oluşum, İsrail aleyhine haber yapan internet sitelerindeki editörlerin ismini vermeleri durumunda ödül verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz
Arşiv

İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını Kudüs ve Gazze başta olmak üzere birçok noktada sürdürüyor.

Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda son 24 saatte 10'u çocuk 28 kişi şehit oldu.

Uluslararası basında pek yankı bulmayan gelişmeler sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yahudilere karşı duyulan ayrımcılık (Antisemitizm) ile mücadele kapsamında İsrail lobileri tarafından kurulan "Stop Antisemitism" isimli oluşum, sosyal medya üzerinden işgalciler aleyhine haber yapan internet sitelerini tehdit etti.

"Bu paylaşımı kimin yaptığını biliyorsanız, söyleyin. Ödül vereceğiz"

Haber sitesi The Onion'da yer alan, "İsrail askeri 8 aylık bebeği öldürdüğü kahramanlık hikayesini anlatıyor." başlıklı haberin altında tehdit savuran oluşum, "Onion'da çalışıp bu tweet'i kimin attığını biliyorsanız, bize söyleyin. Ödül vereceğiz. Adınızı da açıklamayız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamaya gelen tepkilere de yanıt veren hesap, "Çünkü her şeye sahibiz ve her şeyi yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail'i 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı. Hamas Hareketi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Tepesi ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti.

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