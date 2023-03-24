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Dünya

Blinken'dan Türkiye'ye F-16 satışı değerlendirmesi: NATO için önemli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini almasının gerekli olduğunu ve bu durumun NATO için önemli olduğunu vurguladı. Blinken, ''Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

03:32 . 24/03/2023 Cuma
AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye F-16 satışlarını değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye F-16 satışlarını değerlendirdi

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.

Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.


ABD Dışişleri Bakanı Blinken

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."



#ABD
#Blinken
#NATO
#Türkiye
#F-16
#satış
#önem
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