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Dünya

ABD Tayvan'a 619 milyon dolarlık F-16 füzelerinin satışına onay verdi

ABD'nin, Çin ile egemenlik konusunda çatışma yaşayan Tayvan'a, F-16 savaş uçaklarında kullanılan füzelerin satışına onay verdiği belirtildi. Söz konusu füzeler 619 milyon dolara mâl olacak. Onay verilen satışın, Tayvan ile ihtilaf içerisinde olan Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

09:37 . 2/03/2023 Perşembe
AA
ABD'den Tayvan'a F-16 füzeleri satışına onay

ABD'den Tayvan'a F-16 füzeleri satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AGM-88B HARM" tipi 100 anti-radar füzesi ile "AMRAAM" tipi 200 havadan havaya füzenin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" kaydedildi.

ABD yapımı F-16 savaş uçaklarında kullanılan söz konusu füze ve donanımlar, ABD'li savunma şirketleri Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.


#ABD
#silah satışı
#Tayvan
#F-16
#füze
2 saat önce
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ABD Tayvan'a 619 milyon dolarlık F-16 füzelerinin satışına onay verdi
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