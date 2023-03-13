Güney Kore ABD'den 20 F-35 savaş uçağı daha alacak

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Kuzey Kore'nin "artan askeri tehditler" karşısında caydırıcılığın artırılması maksadıyla ilave F-35'ler ve SM-6 satın alınmasını içeren büyük bir savunma projesinin bugün onaylandığını açıkladı.

DAPA, Savunma Projesi Teşvik Komitesinin 2028'e kadar F-35 savaş uçağı alımına yönelik 3,75 trilyon wonluk (54 milyar 375 milyon TL) projeyi onayladığını duyurdu.

Yeni projeyle Seul'ün 20 civarında F-35 daha satın almayı planladığı belirtildi.

DAPA, jetlerin tedarikiyle ülkenin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı üç safhalı caydırıcılık programı olan "Ölüm Zinciri" önleyici saldırı sistemini destekleyeceğini açıkladı.

Komite ayrıca, ABD'li savunma teknolojileri şirketi Raytheon Technologies Corp. tarafından üretilen SM-6 yerden havaya füzeler için birinci aşama tedarik planını da onayladı.

SM-6'ların, Güney Kore Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan 8 bin 200 tonluk Aegis muhriplerinde kullanılacağı belirtildi.

Güney Kore'nin Aegis muhriplerinde halen Standart Füze-2 (SM-2) sistemini kullandığı ve daha gelişmiş, uzun menzilli füze tedarikinin amaçlandığı açıklandı.

Söz konusu tedarikin 2023-2031 yıllarını kapsayan, 770 milyar wonluk (11 milyar 200 milyon TL) düşman uçakları ve füzelerinden kaynaklanan tehditlere daha iyi korunma sağlayacak iki safhalı projenin ilk safhasını oluşturduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra Komite, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hassas vuruş yeteneklerini artırmak amacıyla 1,55 trilyon wonluk (22 milyar 500 milyon TL) araca yüklü, yerden yere taktik güdümlü füze geliştirilmesi ana projesine yeşil ışık yaktı.

Komite, 2023-2030 yıllarını kapsayan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının geliştirmekte olduğu Yeni Nesil Muhrip Programı (KDDX) çerçevesinde kullanılmak üzere de 690 milyar wonluk (10 milyar 5 milyon TL), yerli gemiden havaya füze araştırma projesini de onayladı.

Halihazırda, Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 40 F 35A uçağı bulunuyor.



