Savaş uçağı havalandı: Azerbaycan İran'a nota verdi

"Bu uygulamanın aksine İran savaş uçağının sınıra bu kadar yakınlaşması ve sınır hattında uçması sivil havacılığın güvenliğini tehdit etmekte ve iki ülke arasındaki ilişkileri germektedir. Bir savaş uçağının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarının yakınlarında yarım saatten fazla uçması, Azerbaycan'a karşı provokasyon ve düşmanca davranıştır. İran'ın 2022'de Azerbaycan sınırlarına yakın bölgede, Aras Nehri boyunca geniş çaplı askeri tatbikat düzenlediğini hatırlatmak isteriz. İran'ı böylesine provokatif adımdan ötürü şiddetle kınıyor, konuyla ilgili açıklama vermeye ve gelecekte bu tür adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz."