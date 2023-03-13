Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme

Kuzey Kore, dün düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında "8.24 Yongung" adlı denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlattı. Yaklaşık bin 500 kilometre yol alan füzelerin, Doğu Denizi'ndeki önceden belirlenen hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu kaydedilirken, tatbikat ile

"Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının önemli unsurlarından birini oluşturan denizaltı birimlerinin, su altı taarruz operasyonlarının başarısının"