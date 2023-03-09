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Zamanlaması dikkat çekti: Kuzey Kore’den ABD'ye gözdağı

Kuzey Kore’nin Sarı Deniz istikametine kısa menzilli bir balistik füze ateşlediği bildirildi. Denemenin Güney Kore ve ABD ittifakının bölgede pazartesi itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

16:20 . 9/03/2023 Perşembe
IHA
Kısa menzilli balistik füze denemesi.

Kısa menzilli balistik füze denemesi.

Kuzey Kore
’nin Sarı Deniz istikametine kısa menzilli bir balistik füze ateşlediği bildirildi.

Gerçekleştirdiği füze testleriyle Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükselten Kuzey Kore yönetiminin Sarı Deniz istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, liman kenti Nampo’dan yerel saatle 18.20’de ateşlenen füzeye dair detayların araştırıldığı kaydedildi. ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde gözleme ve analiz faaliyetlerine devam edildiğini belirtildi.

Zamanlaması dikkat çekti

Kuzey Kore’nin son füze denemesinin, Seul-Washington ittifakının bölgede pazartesi itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın hemen öncesinde gerçekleşmesi, ABD ve Güney Kore’ye mesaj olarak yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Güney Kore’yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Pyongyang, tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu.


#Kuzey Kore
#balistik füze
#ABD
#Güney Kore
26 dakika önce
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Zamanlaması dikkat çekti: Kuzey Kore’den ABD'ye gözdağı
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