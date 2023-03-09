Zamanlaması dikkat çekti: Kuzey Kore’den ABD'ye gözdağı

Gerçekleştirdiği füze testleriyle Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükselten Kuzey Kore yönetiminin Sarı Deniz istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, liman kenti Nampo’dan yerel saatle 18.20’de ateşlenen füzeye dair detayların araştırıldığı kaydedildi. ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde gözleme ve analiz faaliyetlerine devam edildiğini belirtildi.

Kuzey Kore’nin son füze denemesinin, Seul-Washington ittifakının bölgede pazartesi itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın hemen öncesinde gerçekleşmesi, ABD ve Güney Kore’ye mesaj olarak yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Güney Kore’yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Pyongyang, tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu.