Japonya ve Güney Kore 12 yıldır ara verilen diplomatik ziyaretlerini yeniden başlatıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 16-17 Mart'ta, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan zirvede bir araya gelecek. Japonya Kabine Baş Sekreteri, ''Bu ziyaretle, diplomatik ilişkilerimizin normalleşmesinden bu yana iki ülke arasındaki bağların dostluk ve işbirliğine dayalı olarak daha da gelişmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.