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Dünya

Biden Ukrayna için F-16 kararını verdi: Şu an ihtiyaçları yok

ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı yetkililerin hava desteği çağrılarına yanıt verdi. Biden, ABD'nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı sağlayıp sağlamayacağı sorusuna "Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." yanıtını verdi.

07:43 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - ABD Başkanı Joe Biden

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı savaşmaya devam eden Ukrayna'ya bu aşamada F-16 savaş uçağı yardımı yapmaya gerek olmadığını söyledi.


ABC News televizyonuna röportaj veren Biden'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin F-16 savaş uçağı talebi soruldu.


Biden, ABD'deki deneyimli askeri yetkililerin ihtiyaç olduğunu düşündükleri yardımları Ukrayna'ya yaptıklarını belirterek, "Onların şu an tank, topçu ve hava savunma gibi savaş ekipmanlarına ihtiyacı var." dedi.

Ukrayna'ya şu an için ihtiyaç duydukları yardımları yaptıklarını dile getiren Biden, "Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." diye konuştu.


Biden, "Gelecek birkaç yıl içinde nelere ihtiyaç olacağını tam olarak biliyoruz. Askeri yetkililerimize göre şu an F-16 için mantıklı bir gerekçe yok. O nedenle bunu şu an seçenek dışı bırakıyorum." ifadesini kullandı.

"Çin'in Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya ölümcül silahlar temin etmesi"ne ilişkin soruya cevaben de Biden, bunu tahmin etmediğini ancak böyle bir tedarikin olması durumunda Çin'e "ağır yaptırımlarla" karşılık verebileceklerini söyledi.

#ABD Başkanı Joe Biden
#Ukrayna
#F-16
#Volodimir Zelenskiy
35 dakika önce
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Biden Ukrayna için F-16 kararını verdi: Şu an ihtiyaçları yok
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