Biden Ukrayna için F-16 kararını verdi: Şu an ihtiyaçları yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı savaşmaya devam eden Ukrayna'ya bu aşamada F-16 savaş uçağı yardımı yapmaya gerek olmadığını söyledi.
ABC News televizyonuna röportaj veren Biden'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin F-16 savaş uçağı talebi soruldu.
Ukrayna'ya şu an için ihtiyaç duydukları yardımları yaptıklarını dile getiren Biden, "Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." diye konuştu.
"Çin'in Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya ölümcül silahlar temin etmesi"ne ilişkin soruya cevaben de Biden, bunu tahmin etmediğini ancak böyle bir tedarikin olması durumunda Çin'e "ağır yaptırımlarla" karşılık verebileceklerini söyledi.