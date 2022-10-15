Dünya BM Sözcüsü Hurtado dezenformasyon yasasından rahatsız oldu Türkiyeye küstah suçlama
AVRUPA

BM Sözcüsü Hurtado dezenformasyon yasasından rahatsız oldu: Türkiye'ye küstah suçlama

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve yalan haberin önüne geçmenin hedeflendiği dezenformasyon yasasıyla ilgili "Büyük endişe duyuyoruz" dedi. Hurtado açıklamasının devamında ise skandal ifadelere yer verdi.

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BM Sözcüsü Hurtado dezenformasyon yasasından rahatsız oldu: Türkiyeye küstah suçlama
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, TBMM'de kabul edilen dezenformasyon yasası ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Büyük endişe duyuyorlarmış

Yasanın Türkiye'de ifade özgürlüğüne zarar vereceğini ileri süren Hurtado, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de parlamentonun bu yasayı kabul etmesinden büyük endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yasanın keyfi uygulama ve ihlallere yol açacağını öne süren BM sözcüsü, bunun Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde halkın bilgi edinme hakkı maddesine aykırı olduğunu iddia etti.

Türkiye'ye küstah suçlama

Türkiye'de halihazırda ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu ileri süren Hurtado, "Son değişiklikler gazeteciler ve insak hakları savunucuları dahil çeşitli kesimler üzerinde daha fazla baskıya alan açma riski taşıyor ve otosansürü teşvik ediyor" hezeyanını savundu.

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