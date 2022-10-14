Yalan habere hapis cezası: Dezenformasyon yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 40 maddeden oluşan yasanın en kritik düzenlemesi olan 29. madde ile Ceza Kanununa ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu getiriliyor. Düzenlemeyle yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise yanıltıcı bilgiyi yayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yine aynı düzenlemeyle, failin gerçek kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

ÇOCUKLAR KORUNACAK

Düzenlemeyle; sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmanın da önüne geçilecek. Yasayla sosyal medya platformlarına BTK’nın denetlemesi koşulu getiriliyor. Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olması gerekecek. Yasayla çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için de bir düzenleme geliyor. Düzenlemeyle çocukların, yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek. İnternet ortamında işlenen suça konu yayınların içerik veya yer sağlayıcısının belirlenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek katalog suçlarda, yurt içi-yurt dışı ayrımı da kaldırılacak.

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İÇERİKLER SAKLANACAK

Yeni düzenleme ile internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor. Bu sitelerde çalışanlar basın mensubu sayılacak. Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Basın İlan Kurumu tarafından verilen resmi ilanların yayınlatılması ile internet haber sitelerinin desteklenmesi sağlanacak.