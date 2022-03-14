BM'den Suriye çağrısı: Askeri çözüm illüzyondur tek yol siyasi çözüm

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'deki iç savaş 12'nci yılına girmesi nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Suriyeliler derin acı çekmeye devam ediyor ve zorluklar daha da derinleşiyor" ifadesini kullandı.

Suriye halkının artık siyasi bir çözüme ihtiyacı olduğunu ve bunu hak ettiğini vurgulayan Pedersen, bu bağlamda Beşşar Esed rejimi, Suriyeli muhalifler ve uluslararası aktörlerle görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.

Pedersen, en büyük hedefinin, Suriye'de siyasi geçişin yol haritası belirlendiği 18 Aralık 2015 tarihli BMGK'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

DÜNYA BM Genel Sekreterinden 11 yılı geride bırakan Suriye savaşı için siyasi çözüm çağrısı: 'Tarihte eşine az rastlanır'

"ASKERİ ÇÖZÜM İLLÜZYONDUR"

"Herkese mesajım aynı; askeri çözüm bir illüzyondur. Bu her zaman böyleydi ama şimdi herkesin göreceği şekilde ortaya çıktı" ifadesini kullanan Pedersen, Suriye'de 2 yıldır cephe hatlarında bir değişiklik olmadığına dikkati çekti.

"SOSYOEKONOMİK BİR ÇÖKÜŞ GÖRÜYORUZ"

Pedersen, "Devam eden bir açmazla karşı karşıyayız ve aynı zamanda artan insani ihtiyaçlar ve sosyo-ekonomik bir çöküş görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak

Ülkenin büyük bir bölümünün harap olduğuna işaret eden Pedersen, ülkedeki kör düğümün çözülebilmesinin yolunun, tarafların, "halkın acılarına son verebilecek, Suriye'nin egemenliğini yeniden tesis edebilecek ve Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesini sağlayacak" siyasi bir çözüm üretmesinden geçtiğini vurguladı.

Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin 21-25 Mart tarihlerinde yeniden İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmesinden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

REKLAM