Suriye'de zorunlu askerlik dönemi: Esed’in ordusu asker bulamıyor

Esed rejimi ordusu son yıllarda yaşadığı çözülme ve vatandaşlarını asker olmaya ikna edemediği için çözümü zorunlu askerlikte aramaya başladı. Şam’ın banliyölerinden olan Doğu Guta’daki zorunlu askere alma kampanyasının üç kasabayı kapsayacak şekilde genişletilmesi tepkilere yol açtı.

HAPSE ATILIYORLAR

Birçok yere kontrol noktası kuran ‘Askeri Güvenlik’ şubesine ait devriyeler asker olmayı reddeden gençleri tutuklamaya başladı. Sadece 2021 yılında Şam kırsalında askerlik hizmetini yerine getirmek istemeyen 260 genç, rejim istihbaratı ve askeri polisi tarafından tutuklandı.

10 YILDIR ASKERLİK YAPANLAR VAR

Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yaşanan ekonomik kriz ve zorunlu askerlik uygulaması nedeniyle halk, muhaliflerin kontrol alanlarına geçmeyi sürdürüyor. 10 yıldır zorla askerlik yapan binlerce vatandaş olduğuna dikkat çeken muhalifler, ağır şartlar yüzünden gençlerin askerlikten kaçtığını ifade ediyor.

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Geçtiğimiz ay Esed, rejim ordusu saflarından yurt içi ve dışına kaçanları kapsayan ‘af’ kararı çıkarmıştı. Ancak bu daveti işe yaramadı. Rejimin, iç savaşın başlamasından bu yana asker kaçaklarını kapsayan 14 karar çıkardığını hatırlatan muhalifler, kimsenin Esed’in sözüne güvenmediğine dikkat çekti.

DÜNYA Esed rejimi Türk ordusunun karşısına çıkmaya cesaret bile edemez