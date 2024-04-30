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1 Mayıs noterler açık mı? 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı 1 Mayıs noterler tatil mi olacak?

Yarın noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İşçi Bayramı sebebiyle yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. 1 Mayıs'ta noterler aracılığı ile vekaletname, alım-satım ya da veraset gibi farklı işlemler gerçekleştirmek isteyen kişiler İşçi Bayramı'nda noterlerin kapalı olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Peki, noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

14:12 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Noter
Noter

Noterler aracılığı ile veraset ilamı, vekaletname, araç alım satımı ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişiler bu kurumların İşçi Bayramı içerisinde açık olmadığını araştırmaya başladı. Peki, resmi tatillerde noterler açık oluyor mu?

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan çarşamba günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 02 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı



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#1 mayıs
#1 mayısta kapalı olan yerler
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#noter tatil günleri
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