Noterler aracılığı ile veraset ilamı, vekaletname, araç alım satımı ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişiler bu kurumların İşçi Bayramı içerisinde açık olmadığını araştırmaya başladı. Peki, resmi tatillerde noterler açık oluyor mu?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan çarşamba günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 02 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.