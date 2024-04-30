Noterler aracılığı ile veraset ilamı, vekaletname, araç alım satımı ve diğer işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişiler bu kurumların İşçi Bayramı içerisinde açık olmadığını araştırmaya başladı. Peki, resmi tatillerde noterler açık oluyor mu?
1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan çarşamba günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 02 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı