1 Mayıs işçi bayramı öncesi özellikle çalışanlar, öğrenciler resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. '1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi? Okullar, bankalar ve kargolar 1 Mayıs'ta açık mı?' soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
1 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı resmi tatildir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu sektörü ve okullar tatil olacak. Özel sektör çalışanları ise çalışmaları halinde ise mesai ücreti alacak.