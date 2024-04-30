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1 Mayıs'ta okullar tatil mi? Yarın (1 Mayıs Çarşamba) okullarda ders olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü kamu kurumlarına gitmeye hazırlananlar ise resmi tatil bilgisini sorguluyor. İşçi ve emekçi bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs’ta Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 23 Nisan’ın resmi tatil olması sebebiyle okullar 1 gün eğitim faaliyetlerine ara vermişti. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Yarın (1 Mayıs Çarşamba) okullarda ders olacak mı? İşte detaylar...

09:25 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
1 Mayıs
1 Mayıs

1 Mayıs işçi bayramı öncesi özellikle çalışanlar, öğrenciler resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. '1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi? Okullar, bankalar ve kargolar 1 Mayıs'ta açık mı?' soruları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

1 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı resmi tatildir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu sektörü ve okullar tatil olacak. Özel sektör çalışanları ise çalışmaları halinde ise mesai ücreti alacak.



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