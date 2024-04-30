1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için bekleyiş başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları belediyeler ve hükümet kanadından yapılan açıklama ile genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda resmi tatil statüsünde yer alan 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının bedava kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin gözler, belediyelerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.
1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.