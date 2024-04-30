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1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs Çarşamba (yarın) bankalar çalışıyor mu?

Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Çarşamba gününe denk gelen bayram, resmi tatil olarak geçiyor dolayısıyla vatandaşlar, 1 Mayıs'ta hangi kurumların hizmet vermeyeceğini araştırıyor. 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs .arşamba günü EFT, Havale, FAST gibi bankacılık işlemleri yapılacak mı? İşte ayrıntılar...

13:37 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Banka
Banka

1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 1 Mayıs resmi tatil mi? aramasına başladı. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların dikkatini çeken 1 Mayıs İçi Bayramı'nda bankalar açık mı merak konusu.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Buna göre; 1 Mayıs'ta (yarın) bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

2024 YILI KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı



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