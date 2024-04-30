1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 1 Mayıs resmi tatil mi? aramasına başladı. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların dikkatini çeken 1 Mayıs İçi Bayramı'nda bankalar açık mı merak konusu.
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Buna göre; 1 Mayıs'ta (yarın) bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
2024 YILI KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı