1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından her yıl kutlanıyor. Resmi tatiller takvimine göre 1 Mayıs resmi tatil sayılıyor. Peki, 1 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü? 1 Mayıs'da okullar ve üniversitelerde ders olacak mı? İşte detaylar...