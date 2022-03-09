Dünya AB Rusya Suriyenin tümünde yaptığı gibi Ukraynada da sivilleri hedef alacak
AVRUPA

AB: Rusya Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'da da sivilleri hedef alacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'nın, başta Halep olmak üzere Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'yı da sivil ayrımı gözetmeden bombalayacağı" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Borell, Rus gazına bağlılığın azaltılması gerektiğini de belirtti.

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Haber Merkezi AA
AB: Rusya, Suriyenin tümünde yaptığı gibi Ukraynayı da sivil gözetmeden bombalayacak
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve savaşın ardından değişen dünyada ve Avrupa'nın güvenlik durumunda AB'nin rolü konulu oturumda konuştu.

AB Temsilcisi, "Rus ordusu bildiği tek şeyi yapıyor. Bunu Halep'te, Suriye'nin tamamında Çeçenistan'da bombalayarak yaptı ve aynısını şimdi Ukrayna'da sivil kayıplar için herhangi bir endişe duymadan yapacak." dedi.

AB'nin Rusya'ya karşı çok tedbir aldığını ancak yine de "yetersiz ve geç" kaldığını söyleyen Borrell, Birliğin Rusya'ya enerji bağımlılığını "karşılıklı bağımlılığın silahlaşması" olarak niteledi.

Borrell, "Kesinlikle Rus gazına bağımlıyız ve yapmamız gereken ilk iş, bundan kurtulmak." diye konuştu.

Avrupa Putin'e para akışını durduramıyor

AB'nin Rusya Merkez Bankasının rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri yasaklamasına atıfta bulunan Borrell, buna rağmen gaza bağımlılığı nedeniyle para akışını durdurmadığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'den akan parayla savaşı finanse etmeye devam ettiğini kaydetti.

Borrell, AB'nin yıl sonu itibarıyla Rusya'ya bağımlılığının üçte ikisini kesme hedefine ilişkin, "Kırım'daki işgali gördüğümüzde Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini biliyorduk ama aslında azaltmak yerine sadece artırdık." değerlendirmesini yaptı.

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