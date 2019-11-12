Dünya Bolivyada geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anezden açıklama Seçimi 22 Ocakta yapmak için uğraşacağız
AMERİKA

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama: Seçimi 22 Ocak'ta yapmak için uğraşacağız

Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Morales'in yerine geçici devlet başkanlığı görevini devralması beklenen Anez, ülkeyi 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olacak şekilde seçime götürmek için uğraşacaklarını duyurdu. Morales, istifasının ardından başlayan şiddet olaylarının önüne geçmek için Bolivyalılara çağrıda bulundu. Tüm ülkede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları örgütleyen muhalif lider Mesa, evini koruması için polise çağrı yaptı. Ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordu, tüm ülkede huzuru sağlamak için operasyona hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda.
Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

  • Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’da, ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor. Bu süreçte geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Anez, başkent La Paz’daki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) basın açıklaması yaptı.

"Halkın yeni bir devlet başkanı" istediğini savunan ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ellerinde ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için bir takvim bulunduğunu belirtti.

Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez.

Seçimlere gidilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Anez, ALP'de büyük çoğunluğa sahip iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) milletvekilleri ve senatörlerinin oturuma katılması için güvenlik garantisi verdiklerini duyurdu.

Anez, ülkedeki şiddetin sona ermesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.

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Morales'den Bolivyalılara: "Şiddet tuzağına düşmeyin"

Bu arada Meksika’nın yaptığı iltica teklifini kabul eden Evo Morales de ülkedeki şiddetin durması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Büyük bir saygı ve muhabbetle halkımdan barışı korumalarını ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bolivyalıların birbirine düşmemesi gerektiğini vurgulayan Morales, farklılıkların diyalogla çözülmesini istedi.

Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
OYNAT 01:10
Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.

Muhalif Mesa, polisten evini korumasını istedi

20 Ekim'deki seçimleri Morales karşısında kaybettikten sonra, taraftarlarına sürekli sokak çağrısı yapan muhalif aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, evinin korunmasını istedi.

  • Tüm ülkede, MAS mensubu siyasilerin evlerinin de yakıldığı şiddet eylemlerine dönüşen protestoları örgütleyen Mesa, evine bir grup şiddet yanlısı tarafından saldırılacağı yönünde duyum aldığını açıkladı.

Polise seslenen Mesa, "Bu çılgınlığı durdurun" ifadesini kullandı.

Günlerdir müdahale etmeyen ordu operasyona hazırlanıyor

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre, 3 hafta süren muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordu, tüm ülkede düzeni sağlamak için operasyona hazırlanıyor.

Morales'in istifasının ardından ülkenin kırsalının yanı sıra başkent La Paz ve bitişiğindeki El Alto kentinde şiddetli protestolar görülüyor.

Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
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Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler La Paz'ın merkezi Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

  • Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmıştı.

Bolivya'da ordu ve polis sokakta
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Bolivya'da ordu ve polis sokakta
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