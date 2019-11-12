Dünya Bolivyada ordu ve polis sokakta
AMERİKA

Bolivya'da ordu ve polis sokakta

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman yaptığı açıklamada ülkedeki şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına ordunun polisle ortak operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı. Muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.

Haber Merkezi AA
Bolivya
Bolivya

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, düzenlediği basın toplantısında, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Kaliman'ın açıklamasından önce La Paz Polis Şefi Albay José Barrenechea, Bolivya Devlet Başkanlığı Binası Casa Grande del Pueblo'nun bulunduğu Murillo Meydanı'nda orduya müdahale çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.

Bolivya'da neler oluyor?

  • Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
  • Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
  • Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
OYNAT 01:10
Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.
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