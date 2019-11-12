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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı başlığı altında yapılan açıklamada "Bolivya’da yaşanan son olaylar bağlamında başta Başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitle eylemleri düzenlenmektedir. Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın ve yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Bolivya’da 14 yıldır ülkeyi başarıyla yöneten ve dördüncü defa seçimi kazanan Devlet Başkanı Evo Morales zorla istifa ettirildi. ‘Seçimlerde hile var’ diye sokağa dökülen halka, ordu ve polis de destek verdi. Türkiye'den ise Bolivya'ya seyahat edecek vatandaşlara son dakika uyarısı geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

Bolivya’da yaşanan son olaylar bağlamında başta Başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitle eylemleri düzenlenmektedir.

  • Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın ve yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir.

Bolivya için Seyahat Uyarısı, 12 Kasım 2019 https://t.co/Vvb6ufmuxl

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