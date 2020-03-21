Bulgaristan'dan Türkiye'ye minnettar: Avrupa bize tek bir maske göndermedi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınından etkilenen komşu ülke Bulgaristan, geötiğimiz hafta Türkiye’den 50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük almıştı. Bu yardım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma kapsamında yapılmıştı. Türkiye, 15 bin maske ve 85 bin koruyucu kostüm daha göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov

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Türkiye'den hep destek geldi

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, koronavirüsün yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine Türkiye’nin yardım ettiğini, Avrupa’dan şu ana kadar tek bir maske gelmediğini söyledi. Epicenter enformasyon ve analiz sitesine açıklamalarda bulunan Karakaçanov, "Maske konusunda bize Türkiye yardım ediyor, yani devletin ve kurumlarının küresel ölçekteki rolü konusunda dünyaya biraz farklı bakan ülke" dedi.

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Ulus devletleri ortaya çıktı

Bulgar bakan, "Avrupa’da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



