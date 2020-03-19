Dünya 26 ülke kapımızı çaldı Koronavirüse karşı yanımızda olun
KORONAVİRÜS

26 ülke kapımızı çaldı: Koronavirüse karşı yanımızda olun

Koronavirüs salgınını önlemedeki başarısıyla övgü alan Türkiye’ye, birçok ülkeden yardım ve destek talebi geldi. Şu ana kadar bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin, İran, Bulgaristan, Gürcistan’ın da aralarında olduğu 26 ülkeden tıbbi cihaz ve uzmanlık desteği talebinde bulunuldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Koca Yusuf kargo uçağıyla Çin’e yardım gönderdi.
Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Koca Yusuf kargo uçağıyla Çin’e yardım gönderdi.

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren teyakkuza geçen Türkiye, hem salgının ülkemize sıçramasını engellemek hem de salgından ciddi oranda etkilenen ülkelerdeki vatandaşlarını güvence altına almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir yandan da yardım çağrısında bulunan ülkelere yoğun destek verildi. Şu ana kadar 26 ülke salgına karşı Türkiye’den destek talebinde bulundu.

İran’a uçak veTIR’larla tıbbi malzeme gönderildi.

UZMAN DESTEĞİ İSTİYORLAR

Bu taleplerin çoğunluğu, tıbbi malzeme, maske, tanı kiti, dezenfektan gibi ürünler ile uzmanlık desteğini kapsıyor. Bugüne kadar birçok ülkenin talepleri karşılandı. Son olarak İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanlarını görüştü.

ÇİN’İN YANINDAYDIK

Türkiye, virüs salgınının ilk günlerinden itibaren Çin’e de yardım eli uzattı. TİKA aracılığıyla Çin’e tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu. Çin’e ilk etapta bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 adet koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet, Türk Hava Kuvvetlerine ait Koca Yusuf kargo uçağıyla ulaştırıldı.

İRAN İÇİN SEFERBER

ABD’nin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren İran’da önü alınamayan salgın karşısında da Türkiye, destek ve yardımlarıyla öne çıktı. İran’a uçak ve TIR’larla tıbbi malzeme gönderildi, gönderilmeye devam ediliyor. İran’a bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildi.

BULGARİSTAN MİNNETTAR

Ankara’ya 2 Mart’ta gerçekleştirdiği ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs konusunda Türkiye’den destek talep etti. Bulgaristan’a 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlük temin edilerek gönderildi. Borisov “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım” dedi.

YAVRU VATANA DESTEK

KKTC Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmek üzere aşı, ilaç, tıbbi malzeme ve koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması 11 Mart’ta imzalanarak, malzemelerin ilk bölümü 13 Mart’ta teslim edildi. Türkiye, Gürcistan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde de, tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkin iş birliği yürütüyor.

Avrupa sınıfta kaldı

  • Avrupa Birliği ise bu süreçte adeta sınıfta kaldı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, kendilerini yalnız bırakan birlik ve üyelerine yönelik tepkileri arttı. Her gün yüzlerce kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya, yardım çağrılarına rağmen Avrupa’dan alamadığı desteği, virüsten en çok etkilenen Çin’den buldu. Bu süreçte İtalya’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Maurizio Massari, “Ne yazık ki tek bir AB ülkesi bile Komisyon’un çağrısına yanıt vermedi. Şüphesiz bu Avrupa dayanışması için iyi bir işaret değil” ifadelerini kullandı. AB’nin üye olmayan ülkelere tıbbi malzeme ihracatını sınırlandırma kararına tepki gösteren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, “Şimdi anlıyoruz ki büyük uluslararası dayanışma aslında yokmuş. Avrupa dayanışması diye bir şey yokmuş, o yalnızca kağıt üstünde bir masalmış” açıklaması yaptı.

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