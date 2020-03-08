Dünya Koronavirüs bir komşu ülkeye daha sıçradı 2 kişinin testi pozitif çıktı
AVRUPA

Koronavirüs bir komşu ülkeye daha sıçradı: 2 kişinin testi pozitif çıktı

Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Komşu ülke Bulgaristan'da koronavirüse rastlandı.
Komşu ülke Bulgaristan'da koronavirüse rastlandı.

Çin'nden dünyaya yayılan koronavirüs Bulgaristan'a da sıçradı. Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün düzenlediği olağanüstü basın toplantısında ülkede iki kişide koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Plevne’den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo’dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde COVID-19 testleri pozitif çıktı. Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

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“HASTA SIFIR” ARANIYOR

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki koronavirüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski “Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz” dedi.

'İtalya'dan geldim koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
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Mudanya'da yaşayan E.O., 2 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurup, İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını söyledi. Bunun üzerine E.O. için önlem alındı. Tedbir amacıyla hastaneye hasta kabul edilmedi. Hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da maske dağıtıldı. E.O.'nun yapılan testlerinde hastalığa dair bir hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. E.O., iddiasında ısrar edince, hastaneye polis çağırıldı. Bunun üzerine E.O. hastaneden çıkıp uzaklaştı.
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Gelen polis ekipleri, E.O.'nun kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, E.O.'nun olaydan bir gün önce de yine aynı şikayetle Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini, burada da önlem alındığını, yapılan test sonuçlarının da temiz çıktığı belirlendi. E.O., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece evinde gözaltına aldı.
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Sağlık raporu için hastaneye götürülen E.O., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Hastaneye neden gittiniz?' sorusuna 'Şüphelendiğim için gittim' dedi.
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Bu arada E.O.'nun, hastaneye gelip, koronavirüs kaptığını söylemesi ve ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.O.'nun hastaneye gelerek şikayetini sağlık ekiplerine söylediği, personelin maske dağıtmaya başladığı ve karantina odasının hazırlandığı sırada E.O.'nun beklediği görüldü.
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'İtalya'dan geldim koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
Bursa'da gittiği hastanede İtalya'dan geldiğini ve koronavirüs kaptığını iddia eden E.O. (68), tedirginliğe neden oldu. Hastanede önlem alınırken, E.O.'nun yapılan testlerinde hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.O.'nun olaydan bir gün önce de aynı şikayetle başka bir hastaneye gittiği ortaya çıktı.

Tüm hastalar ve personele test yapılacak

Gabrovo’da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı. Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi ekibin de koronavirüs testine tabi tutulacağını açıkladı. Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 koronavirüs testinden hepsinin negatif çıktığını söyledi. Basın toplantısında ayrıca Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi’nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını, salgın korkusuyla yurt dışından dönen bir TIR şoförünün on günden beri evinin önünde kamyonuna kapanarak, kendini karantinaya aldığını söyledi.

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