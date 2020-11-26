Ateşkes gereği 20 Kasım’da Ağdam’dan çekilen Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verecek.

Dağlık Karabağ’da Ermenilerin işgalinden kurtarılan şehirler yeniden kurulacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusu dün Kelbecer’e girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer’in işgalden kurtarılması dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tarihi Azerbaycan toprağı olan Kelbecer’in ülkenin en büyük illerinden biri olduğunu belirtti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Kelbecer’deki kilise ve camilerin Azerbaycan’ın tarihi serveti olduğunu vurgulayan Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, “sahtekar Ermeni tarihçiler”in bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını kaydetti. Kelbecer bölgesinin büyüleyici bir doğaya ve zengin kültürel mirasa sahip olduğunu bildiren Aliyev, Ermenilerin buradan geçen nehirlerin yönünü değiştirerek Azerbaycan’a karşı çevre terörü gerçekleştirdiğini kaydetti. Aliyev, “Ermenistan terörist bir devlet ve bu terörün birçok işareti var. Tarihi eserlerimizin yıkılması, sivil nüfusa yönelik soykırım, ormanların kesilmesi, nehirlerimizin akışının değiştirilmesi bu işaretlerden bazılarıdır” dedi.

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BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR

Aliyev, “Bizim zaferimiz sadece Ermenistan devletine karşı bir zafer değil, biz Ermeni faşizmini yok ettik” diye konuştu. Aliyev, işgalden kurtarılan tüm bölgeleri yeniden kuracaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kelbecer’i yeniden kuracağız. Oraya hayat geri dönecek. Kelbecer’de tarım, özellikle hayvancılık gelişecek. Düşmandan tüm savaş suçları, tüm yıkımları nedeniyle hesap soracağız. Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden kurulması için büyük planlarımız var.”

77 BİN AZERBAYCANLI KELBECER’E DÖNECEK

Azerbaycan’ın batısında, Ermenistan sınırındaki Kelbecer’in kent merkezi ve 128 köyde yaşayan 77 binden fazla Azerbaycanlı, mayınların temizlenip bölgenin güvenliği sağlandıktan sonra evlerine dönebilecek. Ateşkes gereği 20 Kasım’da Ağdam’dan çekilen Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verecek.

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ŞUŞA’YA YENİ YOL YAPILIYOR

Azerbaycan’da, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Şuşa’ya yeni yol yapımı çalışmaları sürüyor. Aliyev’in 16 Kasım’da temelini attığı, Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa’ya uzanacak. Uzunluğu 101 kilometre olacak yolun 1.5 yılda tamamlanması planlanıyor.

Ay yıldızımız Kelbecer’de dalgalanacak

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer’e girişini Twitter’dan paylaştı. Askerlerin fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ’da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’dan sonra Kelbecer’e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer’de dalgalanacak.”