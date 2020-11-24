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Dünya Ermenistanda savaş henüz bitmedi iddiası Azerbaycan o bölgeyi de alacak
ASYA

Azerbaycan'ın tarihi zaferi David Shahnazaryan'ı korkuttu: Savaş bitmedi, Zangazur'u da alacaklar

Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası: Azerbaycan o bölgeyi de alacak!

Ermenistan'ın Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda aldığı tarihi yenilgi ülkede hükümete yönelik eleştirilerin sayısını her geçen gün artırırken, ülkenin önde gelen isimlerini de korkuttu. Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan cephe hattında yapılan hatalara ve siyasi baskılara işaret ederek, savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın Zangazur'u da alacağını öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı aldı.
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı aldı.

Azerbaycan tarafından ağır mağlubiyete uğrayan ve Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da hükümete yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Sputnik Ermenistan'a konuşan ve Ermenistan Başbakanı olarak görev yaptığı ilk günden itibaren Nicole Pashkina'nın istifasını talep ettiğini dile getiren Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Ulusal Güvenlik Servisi, kolluk kuvvetleri ve orduda güç yapılarının kasıtlı olarak dağıtıldığını ve devlet mekanizmasında çok sayıda yasadışı süreçlerin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

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TARİHTEKİ EN TRAJİK OLAYLARDAN BİRİ

Paşinyan'ı, savaşa neden olacak şekilde amaçlı ve tutarlı bir politika izlediği konusunda uyardığına da değinen Shahnazaryan, şu an Ermenistan'ı başına gelenlerin tarihindeki en trajik olaylardan biri olduğunu kaydetti.

Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David Shahnazaryan

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SAVAŞI ACEMİ SİYASİLER YÖNETTİ

Shahnazaryan röportajda, savaştaki hataların, cepheyle ilgili yanlış bilgilerin, orduya generaller de dahil olmak üzere yapılan siyasi baskıların, savaşın siyasi acemiler tarafından yönetilmesinden kaynaklı gerekli adımların zamanında atılmamasının ve teknik zayıflıkların utanç verici bir yenilgiye yol açtığından da bahsetti.

ZANGAZUR'U DA ALACAKLAR

Paşinyan ve ekibinin şu anda bile iktidardan vazgeçmek istemediğine ve siyasi zulümün bitmediğine de değinen Shahnazaryan, ''Toplumumuz savaşın bittiğini düşünüyor. Aslında, savaş bir mola olarak ilan edildi. Ama savaşın asıl teması Zangazur. Azerbaycan Zangazur'u da alacak.'' dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, 'Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?' sorusunu yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı ise gencin sorusuna 'Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur' diyerek cevap verdi.
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