Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu Kelbecere girdi
ASYA

Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi. Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Aliyev'den Ağdam Camisi'ne ziyaret: Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bağışladı
OYNAT 00:57
Aliyev'den Ağdam Camisi'ne ziyaret: Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bağışladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu. Aliyev, incelemeler sırasında Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Ağdam Camisi'ne bağışladı.


Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

Azerbaycan'da şehit düşen Murad Mammadov’un Galatasaray sevgisi duygulandırdı
OYNAT 00:57
Azerbaycan'da şehit düşen Murad Mammadov’un Galatasaray sevgisi duygulandırdı
Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, 'Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek' sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.


Abone Ol Google News
Bu köye muhtar dayanmıyor

Bu köye
muhtar dayanmıyor

​1,5 yılda beş muhtar değişti.
Old Traffordda ikinci perde

Old Trafford'da
ikinci perde

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz İngiliz devine konuk oluyor.
Kahramanlar Kelbecerde

Kahramanlar Kelbecer'de

​Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra ayak bastı.
CHP'li Salıcı'dan <br>tepki çeken hakaret

CHP'li Salıcı'dan
tepki çeken hakaret

​AK Partili Ayşe Keşir, anında cevap verdi.
Terfi sonuçları ilan edildi

Terfi sonuçları ilan edildi

​Sonuçlar HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.
Kritik telefon görüşmesi

Kritik telefon görüşmesi

​Erdoğan ve Putin görüşmesinde dikkat çeken başlıklar.

Antalya'da feci kaza

Antalya'da feci kaza

Hasta almaya giden ambulans ile cip çarpıştı.

Korsan aramanın <br>cevabı verilecek

Korsan aramanın
cevabı verilecek

MSB ve Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama.

Mide bulandıran film

Mide bulandıran film

LGBT sapkınlığı sınırları ​4 yaşındaki çocuğu istismar ederek aştı
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Koronavirüs sayıları her gün artıyor.
'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Karabağ'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Bu korsan aramadır

Bu korsan aramadır

Sözcü Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.