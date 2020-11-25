Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Azerbaycan'da şehit düşen Murad Mammadov’un Galatasaray sevgisi duygulandırdı

Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, 'Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek' sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.