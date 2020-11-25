Azerbaycan'da son durum: Duvarı öptü Kur’an hediye etti Duvarı öptü Kur’an hediye etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile işgalden kurtarılan Ağdam’ı ziyaret etti. Şehirde sağlam kalan tek yapı olan tarihi Kent Camii’nde incelemelerde bulunan Aliyev girişte duvarı öptü ve Mekke’den getirdiği Kur’an-ı Kerim’i hediye etti. Ağdam’ın yıkıldığını görmenin acı verici olduğunu söyleyen Aliyev, kiliselerin durumunu soran batılı liderlere ise tepki gösterdi: Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca arazimizdeki tüm mabetler, tarihi servetimizdir.

Haber Merkezi 25 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 25 Kasım 2020, 04:08 Yeni Şafak