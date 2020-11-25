Duvarı öptü Kur’an hediye etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam’ı ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi Ağdam Camii’nde incelemelerde bulundu. Eşi Mihriban Aliyeva ile girişteki duvarı öpen Aliyev, cami görevlisine Mekke’den getirdiği Kur’an-ı Kerim’i hediye etti. Bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin ne olacağını sorduğunu, hem kendisiyle görüşmelerde, hem de resmi açıklamalarda endişelerini dile getirdiklerini kaydeden Aliyev, şöyle konuştu:
SİZ Mİ BİZİ ELEŞTİRECEKSİNİZ?
- “Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir. Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek, endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır.”
CAMİLERİ AHIRA ÇEVİRDİLER
- Ermenistan’ın işgali döneminde Azerbaycanlılara ait çok sayıda caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirten Aliyev, “Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki onlara göre, camilere hakaret edilebilir, camiler yıkılabilir, domuz ahırı yapılabilir. Öyleyse bunu böylece söylesinler ve gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar. Hiç kimse bizim işimize karışmasın. Buraya, kendi toprağımıza tüm bu ülkelerin çabaları ve provokasyonlara rağmen kan dökerek geldik. Herkes gitsin, kendi işiyle uğraşsın” dedi.
Ermeniler yakıp yıktıBakü’deki dini mezheplerin liderleri, Dağlık Karabağ’daki ibadethanelerin yok edilmesine ilişkin ortak bildiri yayınladı. Karabağ’da şimdiye kadar Ermenistan tarafından 63 caminin yok edildiği, Şuşa’daki Gregoryen Ortodoks Kilisesi, diğer bölgelerdeki Arnavut-Udi tapınakları ve Hocavend Ortodoks Kilisesi’nin tamamen yıkıldığı belirtildi. “Yabancı devlet ve hükümet başkanlarına, uluslararası kuruluşların başkanlarına, dini liderlere ve dünya toplumuna sesleniyoruz” denilen bildiride, Aliyev’in barışçıl politikasının desteklendiği vurgulandı.
Tüm dünya görecek
- Ermenistan’ın Azerbaycan’da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusunun yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırlandı. “Bilerek sivil yerleşim bölgelerini vurmak bir insanlık suçudur” diyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermenistan ordusunun işlediği savaş suçlarının anlatıldığı raporu, bu haftadan itibaren Türkiye ve dünyadaki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentolarının insan hakları komisyonlarına göndereceklerini bildirdi.