California'da fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.
Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.
Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.
Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney California'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.
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ABDnin California eyaletinde yaklaşan şiddetli fırtına sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Şiddetli rüzgarlar, sağanak yağmur ve yoğun kar yağışının meydana geldiği Californiada çoğunluğu kuzeyde olmak üzere 180 bin kadar ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Yetkililer, yaşanan fırtına sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini birçok bölgede ciddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi.
Fırtına sonucu devrilen ağaçlar arabalara zarar verirken yetkililer, sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarına devam etti.
California Valisi Gavin Newsom, dün yaptığı açıklamada yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını söylemişti.
Koca eyalet yerle bir oldu: OHAL ilan edildi can kayıpları var
Şiddetli fırtına sebebiyle OHAL ilan edilen ABD'nin California eyaletinde fırtına, kar ve yağmur sebebiyle sel meydana geldi. Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.