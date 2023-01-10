Dünya Californiada fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

California'da fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde bir süredir devam eden sağanak yağmur ve şiddetli fırtına sebebiyle 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, fırtına sebebiyle yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi.

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Haber Merkezi AA
Californiada fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti
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Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.

Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney California'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.

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