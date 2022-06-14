Canını hiçe sayarak yanan tankeri yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı

Nijerya’da yakıt tankeri facialarına bir yenisi daha eklenmeden engellendi.

Nijerya’da yakıt tankeri facialarına bir yenisi daha eklenmeden engellendi.

Ülkenin Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi’nde 11 Haziran’da bir yakıt tankeri alev aldı. Yakıt tankerinin sürücüsü, canını hiçe sayarak yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürerek muhtemel bir facianın önüne geçti.

Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, sürücünün adının Ejiro Otarigho olduğunu belirterek, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti.

Otarigho’nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.

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Okowa, “Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho’ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı taklit etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nijerya’da tankerlerin veya derme çatma rafinerilerin alevler içinde kalarak patlaması sonucu çok sayıda can kaybının yaşandığı birçok kaza meydana geldi.

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