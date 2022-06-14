ABD ekonomisi için resesyon uyarısı

Morgan Stanley'nin Üst Yöneticisi James Gorma, bankanın düzenlediği bir konferansta, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinde resesyon endişelerine değinen Gorman, "Resesyona girmemiz mümkün. Açıkçası bu olasılık şimdi yüzde 50-50." ifadesini kullandı.

Gorman, ülke ekonomisinin bu aşamada derin veya uzun bir resesyona girme ihtimalinin ise olmadığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu aşağı çekebileceğine dair güveni olduğunu vurgulayan Gorman, sürecin "inişli-çıkışlı" olacağını dile getirdi.

Gorman, tüketici ve şirket bilançoları dahil olmak üzere ekonominin temellerinin iyi durumda olduğunu belirterek, yine de Fed'in faiz oranlarını yükseltmek için çok uzun süre beklediğini ve bunun da bir resesyon başlaması durumunda onlara daha az manevra alanı bıraktığını kaydetti.

ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve Fed'in agresif para politikası sıkılaşması, piyasalarda resesyon endişelerini artırmıştı.

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Ülkenin bir diğer önde gelen bankası JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon da daha önce yaptığı bir konuşmada, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, yatırımcıları ekonomik bir "kasırgaya" hazırlanmaları konusunda uyarmıştı.

FOTOĞRAF 10 Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün geçici olarak başka bir tankere nakledilmesi için yürütülecek operasyona mali destek bulmak adına sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Safer tankerindeki petrolü geçici olarak başka bir tankere nakletmek amacıyla yürütülecek operasyon için Suudi Arabistan ile ABD'nin 10'ar milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt ettiğini aktardı. Dujarric, böylelikle BM'nin şu ana kadar operasyon için gerekli olan 80 milyon doların dörtte üçünü topladığını geriye kalan 20 milyon dolar için de sosyal medyada kampanya başlatıldığını söyledi. BM girişimiyle yürürlüğe giren ateşkese de değinen Dujarric, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in geçen hafta başkent Sana'yı ziyaret ettiğini ve Husilerle Taiz ile diğer kentlerdeki ana yolların açılması konusunu görüştüğünü ve bu konuda yakın zamanda bir cevap beklediklerini kaydetti. Dujarric, Yemen Özel Temsilcisinin, ateşkesin tüm maddelerinin uygulanması için Yemenli taraflarla birlikte çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Yemen'in batısında yer alan Hudeyde ili açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor. BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Büyük bir çevre felaketi kapıda: Sosyal medya üzerinden 20 milyon dolar toplayacaklar Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün geçici olarak başka bir tankere nakledilmesi için yürütülecek operasyona mali destek bulmak adına sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. BiP'te paylaş

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