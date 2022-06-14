İşkencenin yeni kayıtları

ABD’nin işkence merkezi Guantanamo’dan yıllar sonra yeni fotoğraflar yayınlandı. Pentagon’un kendi çektiği ve kontrollü olarak servis ettiği fotoğraflar bile, dünyaya “insan hakları” dersi veren Washington’un tutuklulara işkencesini gözler önüne seriyor.
Her fırsatta dünyayı insan hakları ve demokrasi söylemiyle tehdit eden ABD’nin ikiyüzlü politikası, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ilk kez yayınladığı Guantanamo mahkûmlarının fotoğraflarıyla bir kez daha belgelendi. Irak’tan Afganistan’a sözde demokrasi götürme iddiasıyla İslam coğrafyasını yakıp yıkan Washington yönetiminin, geçen 20 yılda her türlü insan hakları ihlali ve işkenceye başvurmaktan çekinmediği ve bugüne kadar da bu suçlardan hesap vermediği biliniyor.
Son olarak NYT’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu’na dayanarak elde ettiği Guantanamo işkencesine dair kontrollü fotoğraflar, ABD vahşetini gözler önüne serdi. Görüntüler, dönemin savunma bakanı başta olmak üzere üst düzey komutanlara sunulmak üzere kayda alındı. İşkence merkezine götürülen ilk tutuklular, 20’li yaşlardaki gençlerden oluşuyordu. Bir zamanlar yaklaşık 800 mahkûm tutulan cezaevinde bugün 39 kişi bulunuyor.