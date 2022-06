İşkencenin yeni kayıtları

Her fırsatta dünyayı insan hakları ve demokrasi söylemiyle tehdit eden ABD’nin ikiyüzlü politikası, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ilk kez yayınladığı Guantanamo mahkûmlarının fotoğraflarıyla bir kez daha belgelendi. Irak’tan Afganistan’a sözde demokrasi götürme iddiasıyla İslam coğrafyasını yakıp yıkan Washington yönetiminin, geçen 20 yılda her türlü insan hakları ihlali ve işkenceye başvurmaktan çekinmediği ve bugüne kadar da bu suçlardan hesap vermediği biliniyor.

Son olarak NYT’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Kanunu’na dayanarak elde ettiği Guantanamo işkencesine dair kontrollü fotoğraflar, ABD vahşetini gözler önüne serdi. Görüntüler, dönemin savunma bakanı başta olmak üzere üst düzey komutanlara sunulmak üzere kayda alındı. İşkence merkezine götürülen ilk tutuklular, 20’li yaşlardaki gençlerden oluşuyordu. Bir zamanlar yaklaşık 800 mahkûm tutulan cezaevinde bugün 39 kişi bulunuyor.

REKLAM

Esirler her aşamada işkenceye maruz kaldı. Tutukluların elleri ve ayakları zincirli olmasına rağmen, nakil esnasında tam teçhizatlı deniz piyadeleri görev aldı.n

Namaz kılarken görüntülenen ABD doğumlu Suudi vatandaşı Yaser Esam Hamdi, sadece 21 yaşındaydı.

Her türlü işkenceye tabi tutulan, aylarca aç bırakılan esirler o kadar zayıf ve kötü durumdaydı ki, ayaklarındaki zincir nedeniyle yürümekte zorlanan tutukluları taşımak askerler için hiç de güç olmadı. 115. Askeri Polis Birliği’nde görev yapan polisler, daha sonra ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından işkence merkezi olarak bilinen Ebu Gureyb Hapishanesi’nde görevlendirildi.

Derme çatma çadırda tedavi gören yaralı ve hasta mahkûmlar, el ve ayak bileklerinden zincirlendi.

Bu fotoğrafı çeken asker, 2002-2013 arasında 7 kez ‘yılın askeri fotoğrafçısı’ seçilerek Savunma Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Tuvalete gitmelerine her zaman izin verilmeyen esirler, bu ihtiyaçlarını gidermek için şişe kullanıyordu.

Tüm duyu organları, siyah bantlı gözlükler, kulaklıklar ve maskelerle karartılan 20 kişiden en ufak harekette bulunanlar, koli bantlarıyla kıpırdayamaz duruma getirildi. Öyle ki mahkûmların nbaşlarına şapkalar ngeçirilerek saçlarının nhavayla buluşmasına ndahi izin verilmedi. Bir tutuklunun eline Amerikan bayrağı tutuşturan mürettebat, kendisiyle ‘hatıra fotoğrafı’ çektirdi. C-141 askeri kargo uçağına bindirilen 20 tutsak, hem psikolojik hem de fiziksel işkenceye tabi tutuldu.n

Propoganda için çekilen bu fotoğrafta her ne kadar taze yiyecekler görünse de mahkûmlar hiçbir zaman yeterli ve sağlıklı beslenemedi.Yemek dağıtımı nesnasında tutukluların nhücre kapısına arkasını ndönüp diz çökmesi nzorunluydu.n