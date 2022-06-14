Dünya Rusya enerjiden kazancını katladı 100 günde 100 milyar dolar kazandı
AVRUPA

Rusya enerjiden kazancını katladı: 100 günde 100 milyar dolar kazandı

Rusya, Ukrayna'da başlattığı savaşın 100 gününde çoğu AB üyeleri ve Çin’e sattığı petrol, doğalgaz ve kömürden 93 milyar Euro (98 milyar dolar) kazandı. Bu kalemlerin ihraç fiyatının geçen yıldan yüzde 60 daha fazla olduğu belirtildi. Rusya’dan en çok fosil yakıt alan ülkeler 12,6 milyar Euro ile Çin, 12,1 milyar Euro ile Almanya, 7,8 milyar Euro ile İtalya oldu. Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını kullanmayı bırakmasının yıllar alacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya enerjiden kazancını katladı: 100 günde 100 milyar dolar kazandı
Vladimir Putin

Finlandiya merkezli araştırma şirketinin yaptığı araştırma, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın 100 gününde, çoğunluğu Avrupa Birliği’ne gönderilmiş bir şekilde, fosil yakıt ihracatından 93 milyar euro (100 milyar dolar) kazandığını gösterdi. İhraç fiyatının ortalama olarak geçen yıldan yüzde 60 daha fazla olduğu belirtildi. Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA), Avrupa Birliği’nin Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ilk 100 gününde Rusya’nın fosil yakıt ihracatının yüzde 61’ini aldığını gösterdi.

AVRUPA YİNE BAŞI ÇEKTİ

Rusya’dan en çok fosil yakıt alan ülkeler 12,6 milyar euro ile Çin, 12,1 milyar euro ile Almanya, 7,8 milyar euro ile İtalya oldu. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgal nedeniyle ülkeler ve şirketlerin Rusya tedariklerinden kaçınmasına rağmen mayıs ayında dahi, küresel enerji fiyatlarının artmasıyla Kremlin’in gelirinin yüksek olduğu belirtildi. CREA’nın aktardığına göre, Rusya’nın ortalama ihracat fiyatları geçen yıldan yüzde 60 fazla oldu. CREA analisti Lauri Myllyvirta, raporla ilgili “Avrupa Birliği, Rusya’ya daha sert yaptırımları konuşurken Fransa ithalatını artırarak dünyanın en büyük LNG alıcısı oldu” dedi.

Arşiv
Arşiv

Batı bizden vazgeçemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rus petrol ve gazını kullanmayı bırakmasının yıllar alacağını söyledi. Interfax’a konuşan Putin, “Batı’nın Enerji kaynaklarımızı reddetmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde pek olası değil” dedi. Enerji fiyatlarındaki artış devam ederken Rusya’nın gelirleri de artmaya devam ediyor. Ülkenin bu yıl sonunda enerjiden yaklaşık 285 milyar dolar kazanması bekleniyor.

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