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Dünya Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Trump; Teksası da Floridayı da kazandı
ABD SEÇİMLERİ

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı

ABD'de seçimin sonucuna en fazla tesir eden eyaletler olarak bilinen çekişmeli eyaletlerde Trump seçimi önde götürüyor. Trump; Florida ve Ohio'yu kazandı. Bu iki eyaleti kazanan Cumhuriyetçi Parti adayları başkanlığı da alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD'de 'swing states' olarak bilinen çekişmeli eyaletlerde son durum Trump'ın galibiyetiyle devam ediyor.

Florida bu alanda en önemli eyaletlerin başındayken başkan adayına 29 temsilci hakkı veriyor. Trump, Florida'da zaferini ilan etti.

Florida'yı Trump kazandı.

Ohio, ABD Başkanını belirliyor

Ohio eyaletini kazanan aday genelde ABD Başkanı seçilirken, Trump'ın Ohio'dan da zaferle döndüğü belli oldu.

Ohio'yu Trump kazandı.

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Teksas'ı da kazandı. Washington Post, 'Trump seçimi kazanacak' diyor

Seçimin hala sonuçlanmadığı ABD'de son olarak gelen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta da kazandı.

Texas'ı da kazandı.

Trump'ın bu eyaletleri önde bitirmesi ise anket şirketlerinin durumunu tekrar tartışmaya açtı. The Washington Post'un çizdiği seçim projeksiyonuna göre Trump bu eyaletlerden sonra seçimi de kazanacak.

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Biden;Virginia, Illionis, Colorado'yu kazandı

Biden ise; North Carolina, Illionis ve Colorado gibi eyaletleri kazanıp buralardan 41 temsilci kazanarak yarışta varlığını sürdürüyor.

Georgia'da oyların %91'i sayıldı.

Georgia, North Carolina, Michigan başkanı belirleyecek

Georgia, North Carolina ve Wisconson'dan gelecek sonuçlar da büyük oranda başkanı belirleyecek. Bu eyaletlerdeki son durumun belirlenmesine ise biraz daha zaman alacak gibi. Eyaletlerin sonucunu ise yüzde birlik küçük farklar belirleyecek

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