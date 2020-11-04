Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trumptan seçim açıklaması Bu seçimi kazandık
AMERİKA

Trump'tan seçim açıklaması: Bu seçimi kazandık

ABD'de 59. başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Trump, " Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimin birçok eyalette resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.

  • Amerikan halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "Bir grup insanın, bize destek veren kişilerin oy kullanmasını engellemeye çalışmasından dolayı üzgünüm" diye konuştu.

Trump, seçim zaferi için hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz şu anda kazançlı durumdayız. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Florida, Ohio, Teksas gibi kritik eyaletleri kazandıklarını vurgulayan Trump, Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Arizona gibi sonuçların henüz netleşmediği eyaletlerde de zafer beklediklerini vurguladı.

Dünya gündemi ABD'deki seçim sonuçlarına kilitlendi
FOTOĞRAF 8
Title
The New York Times | Kaos hâlindeki ABD kararını verirken oylar gerilimle açılıyor
Title
The Washington Post | Bölünmüş bir millet; başa baş yarış, yüksek katılım
Title
The Guardian | ABD’nin ruhu için mücadele
Title
The Independent | ABD’nin bir sözü var
Title
Le Figaro | ABD’nin seçimi
Title
El Pais | ABD’de seçimler bölünmüş bir ülke ve gerilimi gösteriyor
Title
Al Jazeera | Trump mı Biden mı? ABD vatandaşları bölünmüş seçimde oy veriyor
Title
Dünya gündemi ABD'deki seçim sonuçlarına kilitlendi
Dünya basınının manşetleri, ABD'nin gelecek 4 yılını belirleyecek kritik seçime odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki kıyasıya yarış, Britanya'dan Fransa'ya pek çok ülkenin manşetinde "gergin ABD atmosferindeki seçim günü" olarak nitelendirildi. Dünya basını, 3 Kasım ABD genel seçiminde ülkenin kutuplaşmış durumuna dikkati çekti.

''Demokratlar bu seçimi kazanamayacağını biliyor'''

Trump seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman hadi mahkemeye gidelim dediler" diye konuştu.

  • Seçim sonuçlarının akışının kesilmesinin "bir hile" olduğunu savunan Trump, "Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak. Bu önemli bir zaman" dedi.

Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, "Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz.Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04'te kullanılıp, listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz" mesajını verdi.

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı
DÜNYA
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı

ABD Başkanı Trump: Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım

ABD'deki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Biden: Umudunuzu kaybetmeyin, kazanacağız
DÜNYA
ABD'deki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Biden: Umudunuzu kaybetmeyin, kazanacağız

ABD seçimleri son durum nedir: Trump 21, Biden 19 eyaleti kesin aldı
DÜNYA
ABD seçimleri son durum nedir: Trump 21, Biden 19 eyaleti kesin aldı
Abone Ol Google News
Bir yılda teslim edilecek

Bir yılda teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergilerinerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.
Büyük çekişme

Büyük çekişme

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...

​Bodrum katlara bakıp, kolonları inceliyorlar.

​18 ilde 100 bin binanın taşınması planlanıyor.
Artçı riski!

Artçı riski!

​Binlerce bina risk altında.
Umudunuzu kaybetmeyin

Umudunuzu kaybetmeyin

​ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden'in açıklamaları.
200 metre<br>içeriye girebilir

200 metre
içeriye girebilir

​Olası Marmara depremi için tsunami uyarısı.
Ölüm öncesi<br>sessizlik vardı

Ölüm öncesi
sessizlik vardı

Depremde yıkılan apartman ile ilgili tüyler ürperten açıklama.
Can kaybı<br>114'e yükseldi

Can kaybı
114'e yükseldi

​İzmir depremine bilanço ağırlaşıyor.
Rus kadına<br>dehşeti yaşattı

Rus kadına
dehşeti yaşattı

​İş yerinin camlarını kırıp şiddet uyguladı.
Cepheyi<br>bırakıp kaçtılar

Cepheyi
bırakıp kaçtılar

Azerbaycan'dan Ermenistan güçlerine ağır darbe.
Yunanistan'a <br>'Ayasofya' şoku

Yunanistan'a
'Ayasofya' şoku

​UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.