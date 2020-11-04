Trump'tan seçim açıklaması: Bu seçimi kazandık

ABD Başkanı Donald Trump, seçimin birçok eyalette resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.

Amerikan halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "Bir grup insanın, bize destek veren kişilerin oy kullanmasını engellemeye çalışmasından dolayı üzgünüm" diye konuştu.

Trump, seçim zaferi için hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz şu anda kazançlı durumdayız. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Florida, Ohio, Teksas gibi kritik eyaletleri kazandıklarını vurgulayan Trump, Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Arizona gibi sonuçların henüz netleşmediği eyaletlerde de zafer beklediklerini vurguladı.

FOTOĞRAF 8 The New York Times | Kaos hâlindeki ABD kararını verirken oylar gerilimle açılıyor The Washington Post | Bölünmüş bir millet; başa baş yarış, yüksek katılım The Guardian | ABD’nin ruhu için mücadele The Independent | ABD’nin bir sözü var Le Figaro | ABD’nin seçimi El Pais | ABD’de seçimler bölünmüş bir ülke ve gerilimi gösteriyor Al Jazeera | Trump mı Biden mı? ABD vatandaşları bölünmüş seçimde oy veriyor Dünya gündemi ABD'deki seçim sonuçlarına kilitlendi Dünya basınının manşetleri, ABD'nin gelecek 4 yılını belirleyecek kritik seçime odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki kıyasıya yarış, Britanya'dan Fransa'ya pek çok ülkenin manşetinde "gergin ABD atmosferindeki seçim günü" olarak nitelendirildi. Dünya basını, 3 Kasım ABD genel seçiminde ülkenin kutuplaşmış durumuna dikkati çekti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

''Demokratlar bu seçimi kazanamayacağını biliyor'''

Trump seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman hadi mahkemeye gidelim dediler" diye konuştu.

Seçim sonuçlarının akışının kesilmesinin "bir hile" olduğunu savunan Trump, "Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak. Bu önemli bir zaman" dedi.

Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, "Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz.Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04'te kullanılıp, listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz" mesajını verdi.

REKLAM

DÜNYA Çekişmeli eyaletlerde son durum ne? Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı

DÜNYA ABD Başkanı Trump: Bu gece büyük bir zafer açıklayacağım

DÜNYA ABD'deki başkanlık seçiminde Demokratların adayı Biden: Umudunuzu kaybetmeyin, kazanacağız