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Dünya

Çekya'da eski Başbakan ile Dışişleri Bakanı'nı karşı karşıya getiren mail skandalı: Tiksindirici ifadeler var

Eski Çekya Başbakanı ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi Genel Başkanı Andrej Babis'in, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin "kirli ilişkilerinin" araştırılmasına yönelik danışmanı yerine bir çevre aktivistine attığı elektronik posta tepkilere neden oldu. Basına sızan elektronik postaya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Lipavsky metinde yer alan ifadeleri "tiksindirici" bulunduğunu belirtti.

07:57 - 12/03/2024 Salı
AA
Andrej Babis - Jan Lipavsky
Andrej Babis - Jan Lipavsky

Ülke basınında, ANO Genel Başkanı Babis'in danışması Jan Rovensky yerine aynı isti taşıyan çevre aktivisti Jan Rovensky'ye gönderdiği yazışmaların ortaya çıkması üzerine aktivist Jan Rovensky, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Rovensky, Babis'in daha önce de birçok kez kendisine yanlışlıkla mesajlar gönderdiğini ve bunların içeriğini hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmadığını, bazılarını görmezden geldiğini, bazılarına ilişkin de geri bildirimde bulunarak uyardığını ifade etti.


Babis'in gönderdiği elektronik postada Dışişleri Bakanı Lipavsky'nin kirli ilişkilerinin araştırılması ve bakanın ailesine yönelik de bazı ifadelerin bulunduğunu kaydeden Rovensky, ANO liderinin bu yaklaşımıyla çizgiyi aştığını belirtti.

Basına sızan elektronik postaya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Lipavsky de metinde yer alan ifadeleri "tiksindirici" bulunduğunu belirterek, Babis'i, ülkede komünizmin hakim olduğu dönemde gizli polis teşkilatının kullandığı yöntemlere benzer yollara başvurmakla suçladı.


Dışişleri Bakanı Lipavsky, 10 Mart'ta bir televizyon programında Babis'in ülke için "güvenlik sorunu" olduğunu ve dış politikaya ilişkin bilgisinin olmadığı suçlamasında bulunmuştu.









#Çekya
#Prag
#Andrej Babis
#Jan Lipavsky
26 dakika önce
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