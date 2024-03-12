Çekya'da eski Başbakan ile Dışişleri Bakanı'nı karşı karşıya getiren mail skandalı: Tiksindirici ifadeler var

Rovensky, Babis'in daha önce de birçok kez kendisine yanlışlıkla mesajlar gönderdiğini ve bunların içeriğini hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmadığını, bazılarını görmezden geldiğini, bazılarına ilişkin de geri bildirimde bulunarak uyardığını ifade etti.