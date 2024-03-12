Avrupa'da aşırı sağın yeni zaferi

Portekiz'de 10 Mart Pazar günü yapılan erken genel seçimleri çok az farkla kazandığı açıklanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Demokratik İttifak'ın (AD) azınlık hükümeti kurması öngörülüyor. İçişleri Bakanlığının açıkladığı sandıkların yüzde 98'ine göre duyurulan resmi olmayan sonuçlarda iktidardaki Sosyalist Parti (PS) ile ana muhalefetteki AD eşit oy oranlarında (yüzde 28,7) olsa da AD "seçimleri kazandığını", PS ise "muhalefet yapacağını" duyurdu. Ancak asıl sürprizi aşırı sağcı Chega Partisi yaptı. Portekiz siyasetinde sadece 5 yıllık bir geçmişi olan, 2019'da 1 olan milletvekili sayısını 2022'de 12'ye çıkardıktan sonra pazar günü yapılan son seçimlerde 46'ya kadar yükselten aşırı sağcı Chega üçüncü büyük siyasi parti olarak konumunu güçlendirdi. Sosyalist Başbakan Antonio Costa, yolsuzluk suçlamaları sonrası dört ay önce istifa etmişti.

İki Partili dönem sona erdi

Eski futbol yorumcusu olan, Chega lideri Andre Ventura, "seçimlerden büyük bir zafer elde ettiklerini" söyledi. AD'ye seslenerek, "Portekiz'de sol kaybetmiştir. Biz gelecek 4 yıl için iktidara talibiz. Meclis'te çoğunluk var ama bu Chega ile birlikte" diyen Ventura, "İki partili dönem sona erdi. Chega, 1 milyondan fazla oyu geçti. Son seçimlere nazaran oylarını 4 kat artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

İttifaka kapıyı kapadı

Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratlar'ın ittifakından oluşan AD'nin lideri Luis Montenegro, yaptığı konuşmada, "Seçimleri AD kazandı, PS kaybetti. Portekizliler yeni hükümet istediklerini sandıkta söyledi" dedi. Montenegro, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'dan hükümeti kurma görevini kendisine vermesini isteyeceğini açıkladı. Yaklaşık 9 yıl aradan sonra Portekiz'de tekrar iktidara gelmesi beklenen sağın lideri olan Montenegro, seçim kampanyası boyunca söylediği "aşırı sağ ile asla hükümet kurmama" vaadini tekrarlayarak, "Verdiğim sözü tutacağım. Hayır hayırdır" şeklinde konuştu.

Ana muhalefet görevi

Son seçimlerde yüzde 41 olan oy oranı yüzde 28'lere düşen PS'nin yeni lideri Pedro Nuno Santos, "Meclis çoğunluğu olmasa da AD'yi seçim başarısından dolayı kutladığını" belirtip, "Bizim çoğunluğumuz yok ve seçim programımız AD ile de bağdaşmıyor. PS olarak muhalefete liderlik edeceğiz ve Portekizlilerin güvenini tekrardan kazanacağız. Avrupa Parlamentosu seçimlerini kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. AD'nin azınlık hükümeti kurmasına müsaade edeceklerini ima eden Santos, aşırı sağın aldığı oyun "görmemezlikten gelmeyecek kadar önemli olduğunu, ana muhalefeti Chega'nın eline bırakmayacaklarını" kaydetti.

Kritik seçim öncesi sinyal

Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, aşırı sağın başta Fransa, Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın lokomotif ülkelerinde güçlenmesi endişeleri artırıyor. Hala merkez siyasi partilerin güçlü olduğu Portekiz'de de aşırı sağın sandıkta güçlü varlık göstermesi, haziran ayında AP'de çoğunluğun aşırı sağ partilere geçebileceği sinyalini güçlendirdi.











