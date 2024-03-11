Zelenskiy'den dikkat çeken Avrupa çıkışı: Rus ordusunun ilerlemesini Ukrayna engelliyor

"Rus katiller ve işkenceciler Avrupa'ya doğru daha ileri gidemiyorlar çünkü ellerinde silahlarla, mavi ve sarı bayrak altında Ukraynalı kadın ve erkekler tarafından zapt ediliyorlar. Ukrayna'da bir zamanlar çok sayıda ev ve kilisenin beyaz duvarları vardı ve bunlar artık Rus top mermileriyle yanmış ve parçalanmış durumda ve bu, savaşın durması için kimin durması gerektiği konusunda çok anlamlı bir şekilde konuşuyor."