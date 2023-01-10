Dünya Çin misilleme için Güney Korelilere vizeleri askıya aldı
ASYA

Çin misilleme için Güney Korelilere vizeleri askıya aldı

Çin, ülkelerine giriş yapan Çinli turistlere yönelik Kovid-19 test zorunlulukları uygulayan Güney Kore'ye misilleme olarak, ülkeye iş ya da seyahat turizmi amacıyla gelecek Güney Korelilerin vizelerini askıya aldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Çin misilleme için Güney Korelilere vizeleri askıya aldı
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Seul'deki Çin Büyükelçiliği tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan kısa bir duyuruda, yasağın Güney Kore'nin "Çinlilerin ülkeye girişindeki ayrımcı önlemlerini" kaldırana kadar geçerli olacağını söyledi.

Çin, Çin'den gelen yolcuların son 48 saat içinde yapılmış negatif bir COVID-19 test sonucu göstermesini zorunlu kılan diğer ülkelere misilleme yapma tehdidinde bulunsa da başka ayrıntı verilmedi.

AP'nin haberine göre Pekin, ülkeye giren yolcular için aynı önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkedeki salgının durumuna ilişkin verileri saklamakla suçlandı ve yaklaşık bir düzine ülke, Çin'den gelen yolcular için negatif test yapılmasını zorunlu kıldı.

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