Çin'den ABD'ye çağrı: Şeffaf olun

Wang, ABD'nin Çin ile ilgili bilgi ve verileri paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tüm İnfluenza Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi'nin açık kaynaklı COVID-19 verilerine göre, neredeyse tüm COVID-19 varyantları ve bunların dalları, ilk salgından sonraki üç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaştı. Amerika Birleşik Devletleri, en fazla sayıda COVID-19 varyantına sahip ülkelerden biridir.

Xinhua'nın haberine göre Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen varyant haline geldiğini ve ülkedeki COVID-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Wang, "ABD tarafı, yerel COVID-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmalı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkili önlemler almalıdır." dedi.

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DÜNYA Vakaların arttığı Çin'de 'yeni varyant' tespit edildi mi?

FOTOĞRAF 13 Şanghay Ruycin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve kentin Kovid-19 Danışma Kurulu üyesi Çın Arcın, Komünist Partinin yayın organı Peoples Daily gazetesine yaptığı açıklamada, son bir ayda şehirde bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgından 20-30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini belirtti. Nüfusu 25 milyonu aşan şehrinde yaklaşık 2 ay kapanmaya gidilmesine yol açan salgınında toplu testlerin uygulandığını, karantina merkezlerinde tecrit edilen pozitif vakalarının çoğunun hastalık belirtisi göstermediğini kaydeden Çın, Şimdi salgın o kadar yaygın ki muhtemelen nüfusun yüzde 70ine ulaştı. Bu bahardaki salgının 20-30 katı bir rakam. diye konuştu. Çın, Ruycin Hastanesi acil bakım birimindeki hasta sayısının günde 1600de kadar çıktığını, bunların yüzde 80inin Kovid-19 bağlantılı olduğunu, yaşlıların ve bağışıklık problemleri olan hastaların tüm vakaların yaklaşık yarısı olduğu bilgisini paylaştı. Şanghayda Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Martta başlayan kapanma, sıfır vaka hedefine ulaşılamadığı için belirsiz süreyle uzatılarak haziran başına kadar sürmüştü. Salgında 2 ayda yaklaşık 600 bin vaka kaydedilmiş, bunlardan 600e yakını yaşamını yitirmişti. Çinli araştırmacıların sonuçlarını Eğitim Bakanlığı desteğindeki bilim dergisi Frontiers of Medicinede yayımladığı araştırmada, salgının Pekin, Şanghay, Guangcou ve Çongçing gibi büyükşehirlerde tepe noktasına ulaştığı, yeni yıldan itibaren 22 Ocakta başlayacak Bahar Festivaline kadar daha çok orta büyüklükteki şehirlere ve ardından taşradaki yerleşimlere yayılmasının beklendiğini bildirilmişti. Araştırmada, Şanghayda güz ve kış aylarında analiz edilen 300 numunenin DNA dizilimlerinde, Omicronun 30 alt varyantına rastlanmıştı. Kentte BF.7 ve BA.5.2 alt varyantlarının hakim olduğu, ayrıca son iki ayda ABD ve Avrupada yayılan BQ.1 ve XBB alt varyantlarının da görüldüğü bildirilmişti. 1 Eylül-26 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan araştırmada, Şanghayda 5 bin 706 kişinin Kovid-19 bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edildiği, bunların yaklaşık yüzde 97sinin orta ve hafif hastalık belirtisi gösterdiği, yüzde 3ünün ise ağır ve kritik durumda olduğu kaydedilmişti. Cıciang eyaletinde günlük vaka sayısı 1 milyona ulaştıÖte yandan Şanghayın güneyindeki Cıciang eyaletinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günlük vaka sayısının 1 milyona ulaştığını ve artışın devam ederek bu ay sonunda tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini bildirdi. Merkez, 8 Ocaktan itibaren sınırların açılması ve ardından 22 Ocakta başlayacak Bahar Bayramında yurt içi seyahatlerin artmasıyla yeni varyantlara bağlı artışın görülebileceği uyarısında bulundu. Çinin geleneksel yeni yıl kutlaması olan Bahar Bayramı tatilinde büyük şehirlerdeki göçmenlerin memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahatlerle virüsün daha geniş alana yayılabileceği, bölgeler arası gelişmişlik farkları nedeniyle sağlık sisteminin yetersiz olduğu bu bölgelerdeki salgınların daha fazla can kaybına yol açabileceği öngörülüyor. Çin'in en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19 olduğu tahmin ediliyor Çin'den geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetmesinin ardından, virüsün ülkenin en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine yayıldığı sanılıyor. BiP'te paylaş

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