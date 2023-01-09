Çin üç yıl sonra açıldı: Girişte karantina şartı kalktı

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke dışından gelenlere konulan seyahat kısıtlamalarını Mart 2020’den bu yana ilk kez kaldırdı. Böylece ülkeye giren ziyaretçiler karantinaya girmeyecek. Ancak hala son 48 saatte yapılmış bir negatif Kovid testi sunma zorunluluğu sürecek. Karar, ailelerini görmek isteyenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu yıl Ay Takvimi yeni yılında, iki milyar yolculuk yapılması bekleniyor.

UÇAKLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sınırların yeniden açılması, Ay Takvimi yeni yılı olan “chun yun” ile aynı döneme denk geldi. Pandemiden önce bu dönem, insanların aileleriyle buluşmak için yaptığı dünyadaki en büyük seyahatti. Hong Kong’ta 400 bin kişinin önümüzdeki haftalarda Çin anakarasına gitmesi bekleniyor. Başkent Pekin ile Şiamen gibi kentlere giden uçaklarda uzun kuyruklar oluştu.

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DNA ANALİZİ YAPILACAK

Öte yanda Pekin yönetimi, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle dünden itibaren sınırlarını açarken yurt dışından gelen yolculardan pozitif olanların test numunelerinin virüs varyantlarının belirlenmesi için analiz edileceğini bildirdi. Devlet Konseyine bağlı Müşterek Önleme ve Kontrol Mekanizması’nın açıkladığı yeni kontrol protokolüne göre, virüs mutasyonlarının takibi için, yurt dışından gelen yolcular ile hava ve deniz limanlarındaki personelin test numunelerinin DNA analizi için hastanelerden ve kliniklerden toplanması istendi.

HASTANELERDE BÜYÜK YOĞUNLUK

Ülkenin “Sıfır Vaka” politikasını terk etmesinden bu yana hastaneler ve krematoryumlarda büyük bir yoğunluk yaşandığı bildiriliyor. Ancak yönetim, vaka sayılarını yayımlamayı bıraktı ve Cumartesi günü sadece iki ölüm kayıtlara geçti. Hükümetin Kovid politikasını eleştiren 1000’den fazla sosyal medya hesabı da kapatıldı.

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ÜLKE EKONOMİSİNİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Çin, son üç yıldır dünyanın en sıkı Covid politikalarını uyguladı. Birçok kapanmaya gidilirken, sık sık test olma gerekliliği ülke ekonomisi üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattı. Doğu Türkistan’daki (Sincan) yüksek katlı bir binada 10 kişinin yanarak ölmesiyle tetiklenen büyük protestoların ardından, hükümet kısıtlamaları gevşetti.

TURİZME ÇİN DOPİNGİ Mİ?

Çin’in 3 yıl aradan sonra uluslararası uçuşlara açılması küresel turizm sektörünü de heyecanlandırdı. CNN’in haberine göre Kovid öncesi dönemde, küresel seyahat pastasında 155 milyon turistle aslan payını oluşturan Çinli turistler, 250 milyar dolarlık harcamayla da en fazla paya sahip. Her ne kadar Çinli turist sayısının hemen 2019 seviyelerine gelmese de, Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir dönemden geçen turizm sektörü için Çinli turistlerin geri dönmesinin ekonomik beklentileri artırdığı kaydediliyor.

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KORONAVİRÜS Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek