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Dünya Çin ordusunda casus asker krizi Asker akıllı telefonda bilgi vermiş
ASYA

Çin ordusunda 'casus asker' krizi: Asker akıllı telefonda bilgi vermiş

Çin, orduda görevli bir askerin akıllı telefonla ailesi ve arkadaşlarına 'devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı' gerekçesiyle görevinden alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Çin ordusunda 'casus asker' krizi.
Çin ordusunda 'casus asker' krizi.

Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı tespit edildi.

Çin ordusunda 'casus asker' krizi.

ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilileri, asker Chen’in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

Çin ordusunda 'casus asker' krizi.

AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA

Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti.

Çin ordusunda 'casus asker' krizi.
  • Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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