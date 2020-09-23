Çin'le swap anlaşması kapsamında ilk işlem: VakıfBank ve ICBC Turkey’den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı getirildi

Türkiye ve Çin Merkez Bankaları arasında geçen yıl imzalanan ve dış ticaretin yerel para birimleri ile finansmanının teşvik edilmesini amaçlayan swap anlaşması kapsamında VakıfBank, ICBC Turkey ile birlikte ilk işlemini gerçekleştirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalardaki öncü konumuyla ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor.

VakıfBank, ICBC Turkey nezdinde bulunan Çin yuanı (CNY) hesabı aracılığı ile Çin’de yerleşik ihracatçıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası (PBOC) arasındaki swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi tahtındaki ödeme işlemini gerçekleştirdi.

EKONOMİ Merkez Bankası, Çin ile swap anlaşması kapsamında ilk yuan kullanımının gerçekleştiğini duyurdu

Söz konusu işlemle Çin ile dış ticaret yapan müşterilerine ödemelerini Çin yuanı cinsinden yapma imkanı tanıyan VakıfBank, müşterilerine alternatif bir ödeme yöntemi sunmanın yanı sıra firmaların finansman maliyetlerini de azaltmalarına destek veriyor.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

"Para birimlerinin çeşitlendirilmesi daha istikrarlı bir dış ticarete katkıda sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomi yönetiminin stratejik öncelikli konularından biri olan yerel para biriminden dış ticaretin finansmanı noktasında somut adımlar attıklarını aktardı.

Üstünsalih, "VakıfBank olarak Çin ile dış ticaret yapan müşterilerimize ödemelerini Çin yuanı cinsinden yapma imkanı sağlıyoruz. Çinli firmalar ile iş yapan müşterilerimize Merkez Bankamız ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi kullandırarak hem müşterilerimize alternatif bir ödeme imkanı sunuyor hem de müşterilerimizin finansal maliyetlerinin ciddi bir oranda azalmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Merkez Bankasından swap anlaşmaları adımı

2019 yılında Türkiye ile Çin arasında gerçekleştirilen dış ticaret hacminin 21 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çeken Üstünsalih, “İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi dikkate alındığında, bu alanda çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki dış ticarette kullanılan para birimlerinin çeşitlendirilmesi, daha istikrarlı bir dış ticaret ve yatırım ortamı sağlanmasına pozitif katkıda bulunacaktır. Hiç şüphesiz ki bu durum aynı zamanda yerel para birimlerine ait piyasaların derinleşmesi sonucunu da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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ICBC grubu ve ICBC Turkey ile yeni bir alanda daha iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti: