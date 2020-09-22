Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den 'savaş' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna video mesaj ile katılan Şi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkesini sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarını reddederek, virüse karşı mücadelenin "siyasileştirilmemesi", "uluslararası mücadele" ve "küresel iyileşme" çağrısı yaptı.

Şi Cinping, ''Kovid-19 insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

OYNAT 12:28 Yeni dünya düzeninin kurucusu: Çin Dünyanın en büyük radyo teleskopunu, en uzun hızlı tren hattı ağını kuran, uzaya ilk kuantum iletişim uydusunu gönderen, kuantum interneti kurma yolunda hızla ilerleyen Çin, klonlama, embriyo ve kök hücre, virüs araştırmalarında hızla batıyı yakalıyor kimi alanlarda öne geçiyor. Geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Çin aynı zamada teknoloji markaları üzerinden rakipleriyle istihbarat savaşları yaşıyor. Bu savaşların en önemli aktörlerinden birisi Huwaei. Atlas'ın yeni bölümünde ABD ve Batı liderliğinde, kendi gereksinimlerine uygun biçimde şekillenmiş bir küreselleşmenin hem coğrafyasını hem de kurallarının değişime zorlayan yeni büyük güç Çin'e uzanıyoruz. BiP'te paylaş

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"Ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz"

ABD Başkanı Trump'ın "tek taraflı", "korumacı" ve "önce Amerika" mesajının aksine çok taraflı uluslararası sistemi savunan Şi, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybedeceği bir oyun oynamayacağız." değerlendirmesi yaptı.