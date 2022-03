Financial Times ve The New York Times'ın haberlerine göre Rusya Çin'den askeri ve ekonomik yardım istediğini yazmıştı.

Gazetenin haberindeki adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Rusya'nın Çin'den işgalin başından beri askeri malzeme istediğini belirtti. Ancak yetkililer ne tarz malzemelerin istendiğini belirtmedi.

Ayrıntılar geliyor...

