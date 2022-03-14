Ekonomi Rusya Maliye Bakanı Siluanov Rusyayı yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Rusyayı yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

Bunun, 2018’den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.

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