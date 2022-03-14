Dünya Rusya Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz
AVRUPA

Rusya: Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz

Rusya'ya batı dünyasında Ukrayna savaşı nedeniyle tarihi yaptırımlar uygulanıyor. Rusya, yaptırımlar nedeniyle rezervelerine erişemediği için dış borcunu dövizle ödeyemezse ruble ile ödeme yapacak.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum: Rusya: Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz
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Rusya Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dövizle dış borç ödenmesine ilişkin geçici bazı kurallar getirildiği belirtildi.

Buna göre, borcun dövizle ödenmesi için ilgili bankalara gerekli talimatların verileceğine işaret edilen açıklamada, “Bu ödemelerin gerçekleşmesi, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası ve hükümetin döviz hesapları üzerindeki kısıtlamalara bağlı olacaktır.” denildi.

Açıklamada, “Eğer yabancı bankalar dövizle ödeme gerçekleştirmezse, Rusya Maliye Bakanlığı da ödemeyi ruble ile yapar.” ifadesine yer verildi.

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