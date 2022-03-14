Rusya: Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz

Ekonomi

TPAO'dan Mersin hamlesi: Altı sahada petrol arayacak

Türkiye'nin denizde ve karada petrol ve gaz arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu yönde yeni bir başvuru için daha bakanlığın kapısını çaldı. TPAO verilen ruhsat doğrultusunda Mersin'in kara suları içinde bulunan altı sahada petrol arayacak.