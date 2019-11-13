Dünya DEAŞ ile ortak mücadele Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor
AVRUPA

DEAŞ ile ortak mücadele: Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

DEAŞ ile ortak mücadele: Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, "Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor"

Haber Merkezi AA
Terör örgütü DEAŞ üyeleri.
Terör örgütü DEAŞ üyeleri.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istediğini belirtti.

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DEAŞ için özel cezaevi
Mühll, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye'nin kuzeyinden ayrılma kararı alan Amerikan askerleri, Suriye'de DEAŞ ve YPG ile ilişkileri ayyuka çıkan Fransız LaFarge Çimento Fabrikası içerisindeki tesislerini imha etti. F-15 savaş uçaklarıyla vurulan tesislerde hiçbir kanıt bırakılmaması için birçok malzeme yakıldı.

"Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor" ifadelerini kullanan Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin Fransa için olduğu gibi Türkiye için de önemli güvenlik konusu olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll.

Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin durumunun yarın Washington'da DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonunun toplantısında gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

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Ne olmuştu?

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etmişti.

  • Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtilmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını bildirmişti.

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