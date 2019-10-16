Fransız gazeteci serbest bırakılan DEAŞ'lılarla görüştü: YPG'liler bize kaçın dedi YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezinde bulunan hapishaneden DEAŞ'lıları serbest bıraktığı deşifre olmuştu. Bu gelişmenin izini süren Fransız gazeteciler, kaçan DEAŞ'lılarla görüştü. Hapishanede neler yaşandığını anlatan kadın mahkumlardan biri, "YPG'liler bize birden bire 'çık, kaç' demeye başladı. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 10:52 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 14:53 Yeni Şafak