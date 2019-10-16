Fransız gazeteci serbest bırakılan DEAŞ'lılarla görüştü: YPG'liler bize kaçın dedi

YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki hapishaneden serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Fransız basınına hapishanedeki sır perdesini anlattı.
YPG'lilerin birden bire kendilerini serbest bıraktığını anlatan Fransız vatandaşı DEAŞ'lı terörist, "Neler olduğunu anlamadık" ifadelerine yer verdi.
France's Le Parisien gazetesi muhabirlerinin ulaştığı DEAŞ'lı kadınlar, "Bizimle birlikte diğer Fransız vatandaşları da aceleyle çıktı" bilgisini paylaştı.
Fransız Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi.
Türkiye YPG'lilerin serbest bıraktığını kanıtlamıştı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad merkezinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.
PKK'nın Ayn İsa kampında tuttuğu ve serbest bıraktığı iki DEAŞ’lı Fransız kadın @le_Parisien gazetesine konuştu: “Bize ‘dışarı çıkın, kaçın’ dediler. Hepsi (PKK'lılar) gitti. Ne olduğunu anlamadık. Kapıları açtılar ve kaldığımız çadırları ateşe verdiler.”pic.twitter.com/Aaf6N1n828
PKK'nın Ayn İsa kampında tuttuğu ve serbest bıraktığı iki DEAŞ’lı Fransız kadın @le_Parisien gazetesine konuştu: “Bize ‘dışarı çıkın, kaçın’ dediler. Hepsi (PKK'lılar) gitti. Ne olduğunu anlamadık. Kapıları açtılar ve kaldığımız çadırları ateşe verdiler.”pic.twitter.com/Aaf6N1n828— Yeni Şafak (@yenisafak) October 16, 2019
- Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekmişti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansımıştı.
YPG'li teröristlerse DEAŞ'lıların serbest kalmasından Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.