Dünya Fransız gazeteci serbest bırakılan DEAŞlılarla görüştü YPGliler bize kaçın dedi
ORTADOĞU

Fransız gazeteci serbest bırakılan DEAŞ'lılarla görüştü: YPG'liler bize kaçın dedi

YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezinde bulunan hapishaneden DEAŞ'lıları serbest bıraktığı deşifre olmuştu. Bu gelişmenin izini süren Fransız gazeteciler, kaçan DEAŞ'lılarla görüştü. Hapishanede neler yaşandığını anlatan kadın mahkumlardan biri, "YPG'liler bize birden bire 'çık, kaç' demeye başladı. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV (Suriye'de DEAŞ'lı mahkumların kaldığı hapishane)
ARŞİV (Suriye'de DEAŞ'lı mahkumların kaldığı hapishane)

YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki hapishaneden serbest bıraktığı DEAŞ'lılar, Fransız basınına hapishanedeki sır perdesini anlattı.

YPG'lilerin birden bire kendilerini serbest bıraktığını anlatan Fransız vatandaşı DEAŞ'lı terörist, "Neler olduğunu anlamadık" ifadelerine yer verdi.

France's Le Parisien gazetesi muhabirlerinin ulaştığı DEAŞ'lı kadınlar, "Bizimle birlikte diğer Fransız vatandaşları da aceleyle çıktı" bilgisini paylaştı.

Fransız Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye YPG'lilerin serbest bıraktığını kanıtlamıştı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Tel Abyad merkezinde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

  • Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekmişti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansımıştı.

YPG'li teröristlerse DEAŞ'lıların serbest kalmasından Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.

YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishaneden görüntüler
OYNAT 00:31
YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishaneden görüntüler
YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.


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